Рівненська ОВА показала наслідки удару рф по нафтобазі

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом удару воєнних злочинців росії по цивільній нафтобазі у Дубенському районі Рівненської області.

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Кримінальне провадження, розпочате за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), розслідується за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Наразі тривають необхідні слідчі дії. Слідчі СБУ та прокурори збирають докази, документують наслідки збройної агресії рф, також працюють співробітники ДСНС.

Хімічний та радіаційний фон в нормі. Наразі пожежа локалізована, продовжується горіння нафтопродуктів. До повної ліквідації наслідків пройде ще багато часу. Звичайно, це збитки для економіки, адже на базі зберігалася значна кількість нафтопродуктів. Також страждає інфраструктура, важлива в період кампанії збору урожаю. Разом з тим, хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде, — зазначив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль під час включення по телемарафону.