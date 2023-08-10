Кулеба про переговори: Ми ніколи не побачимо Зеленського і путіна за одним столом

https://racurs.ua/ua/n186035-kuleba-pro-peregovory-my-nikoly-ne-pobachymo-zelenskogo-i-putina-za-odnym-stolom.html

Ракурс

Переговори з країною-агресором росією можливі лише за умови повного виведення окупаційних військ з території україни. Однак ці домовленості не будуть з воєнним злочинцем, диктатором рф володимиром путіним.

.

путін не партнер (для переговорів — ред.). Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити путіна і Зеленського за одним столом, — сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Corriere della Sera.

З його слів, Київ зможе вести переговори з москвою лише після виведення військ загарбника, проте не з путіним.

Цієї мети можна досягти за допомогою війни та дипломатії. З першим справляються наші генерали, їхнє завдання підштовхнути росіян до відступу і зрозуміти, що говорити краще, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію та діалог, коли це можливо, — зазначив міністр.

Очільник МЗС також прокоментував можливість початку перемовин до повного виведення військ рф.

Ми не віримо росіянам на слово, ніхто при здоровому глузді не повірить. Перш ніж піти (на компроміс щодо переговорів — ред.), ми хотіли б переконатися, що він серйозний, а не обман. Що росіяни потім не повернуться, щоб знову атакувати нас. Я розумію ці питання та їх логіку, але я не можу дати однозначних відповідей, тому що їх немає, на кону життя мільйонів людей, — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо «формули миру», представленої Зеленським, один із самітів — із залученням росії. Учасники зустрічі у Джидді досягли порозуміння щодо того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України, а також верховенства Статуту ООН мають бути в основі будь-якої мирної угоди.

Разом з тим Кулеба також нагадав, що росія не дотримувалася умов укладеної торік «зернової угоди».