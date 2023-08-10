Анатолій Гунько та Богдан Торохтій. Фото:

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Народні депутати Анатолій Гунько та Богдан Торохтій офіційно виключені з парламентської фракції «Слуга народу».

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Політичне рішення щодо цих політиків було ухвалено одразу, але юридичні питання потребували певного часу. Про це голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 10 серпня повідомив у Telegram.

За його словами, правоохоронні органи будуть працювати з обома депутатами й «ніхто нікого вигороджувати не буде».

Тим часом стало відомо, що ВАКС обрав запобіжний захід помічнику нардепа Гунька у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави.

Нагадаємо, обидва нардепи нещодавно потрапили в скандали. ЗМІ встановили, що Богдан Торохтій з початку повномасштабної війни вісім разів виїжджав з України. А його дружина Аліна Левченко у 2022 році придбала квартиру та приміщення у курортному місті в Болгарії, а також квартиру та паркомісце у Києві.

А парламентар Гунько був спійманий правоохоронцями на хабарі у 85 тис. дол. За інформацією слідчих, нардеп намагався «продати» землю Національній академії аграрних наук. Суд вже відправив Гунька в СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу.