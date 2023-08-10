Окупанти задля пропаганди підірвали власний танк. Фото: In Factum

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Ракурс

Військові російської федерації підірвали власний танк, спробувавши видати його за машину Збройних сил України.

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Російська пропаганда радісно відзвітувала про те, що загарбники нібито зайшли в тил українських військових і підірвали їхній танк. Однак на башті «українського» танка було добре видно намальовану літеру Z — один із символів російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє Telegram-канал In Factum.

Розвідники одного з наших підрозділів, зайшовши в тил противника, виявили ворожий танк. Під прикриттям групи, заклали вибухові речовини та знищили машину, — вихваляються пропаганди.

Експерти стверджують, що рашисти знищили російський танк Т-72Б. Згодом пропагандисти видалили свій пост.

Нагадаємо, російські загарбники намагались сховатись від українських Сил оборони в одному з будинків під Бахмутом, але були помічені аеророзвідкою. Згодом по ворожій позиції було завдано прицільний артилерійський удар.