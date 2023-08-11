Генштаб: На фронті за добу - 34 зіткнення, ЗСУ наступають на двох напрямках

https://racurs.ua/ua/n186063-genshtab-na-fronti-za-dobu-34-zitknennya-zsu-nastupaut-na-dvoh-napryamkah.html

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Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де закріплюються на досягнутих рубежах. Загалом за минулу добу на фронті відбулися 34 бойові зіткнення. За минулу добу Сили оборони знищили ще 580 загарбників, 18 безпілотників, 12 танків і 15 бойових броньованих машин ворога.

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Про це у ранковому зведенні 11 серпня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два — по зенітно-ракетному комплексу противника. Також минулої доби нашими захисниками було знищено сім ударних безпілотників «Шахед-136».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два станції радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника.

Армія рф завдала п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів у районах Степного, Костянтинівки, Попівки та Олександрівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Єліне, Блешня, Карповичі Чернігівської області; Заріччя, Попівка, Тимофіївка, Стукалівка Сумської області та Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка та Строївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Предтечине, Нью-Йорк Донецької області.

На Запорізькому напрямку війська рф завдали авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Червоний Маяк, Шляхове, Львове, Козацьке, Антонівка та Велетенське Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб, Очаків, Дмитрівка Миколаївської області.