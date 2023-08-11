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Ракурс
На території дитячої лікарні Києва впали уламки ракети рф — КМВА

На території дитячої лікарні Києва впали уламки ракети рф — КМВА

11 сер 2023, 10:38
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Масованої ракетної атаки завдала окупаційна армія росії 11 серпня. Повітряна тривога лунала в Україні. У Києві вже повідомили про відбій загрози.


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За попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків. Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовуються, — вказав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Це сталося після попередження військових про пуски ворогом ракет. Згодом вибухи підтвердив і мер столиці Віталій Кличко.

Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях! — написав він.

За інформацією мера Києва, внаслідок падіння уламків постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце.

Згодом уламки збитої ракети виявили ще в двох місцях Оболонського району: пошкоджений дах приватного будинку, ще один — впав на відкритій місцевості, повідомив міський голова Кличко. Постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


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