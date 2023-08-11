Сили ППО збили всі “Кинджали”, якими рф атакувала Київ — КМВА

https://racurs.ua/ua/n186068-syly-ppo-zbyly-vsi-kyndjaly-yakymy-rf-atakuvala-kyyiv-kmva.html

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Сили Протиповітряної оборони збили всі російські аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», які країна-агресор росії запустила з МіГ-31К у напрямку Київщини. Раніше Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про виліт російських МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

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Київ був атакований аеробалістичними ракетами типу «Кинжал». Маємо подякувати нашим силам протиповітряної оборони за збиття ракет. Всю інформацію щодо кількості згодом нададуть Повітряні сили. Ми ж можемо сказати, що зафіксовані падіння уламків на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Попередньо, постраждалих та руйнувань немає, — повідомив спікер Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телеканалу «Київ24».

Він додав, що були зафіксовані падіння уламків на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Попередньо, постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, у п’ятницю в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Гучні вибухи лунали у Києві, також про звуки вибухів повідомляли у Хмельницькій та Київській області. Згодом місцева влада повідомила про падіння уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі Києва. Також уламки впали на вул. Богатирській, де пошкоджений дах приватного будинку та на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає.