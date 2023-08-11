Пентагон про війну: ЗСУ зробили диво, загнавши росіян в оборону

https://racurs.ua/ua/n186071-pentagon-pro-viynu-zsu-zrobyly-dyvo-zagnavshy-rosiyan-v-oboronu.html

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Ситуація на фронті в Україні залишається складною, проте Сили оборони зробили диво, загнавши армію російських окупантів на оборонні позиції.

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Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу.

З його слів, в Україні тривають важкі та жорстокі бої. США з початку припускали, що, незалежно від того, коли розпочнеться контрнаступ, це буде важкий бій. Райдер наголосив, що Вашингтон й надалі працюватиме з українськими військами, щоб надати їм необхідні можливості для боротьби.

Зробімо крок назад і визнаймо, що це далеко не ідеальна ситуація. Ніхто в здоровому глузді ніколи не побажав, щоб росія вторглася в Україну, але вони це зробили. І українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що саме по собі є дивом з огляду на стан української армії під час вторгнення рф, — сказав речник.

На думку Райдера, попри дуже складну ситуацію на полі бою захисники України зуміли реалізувати можливості та досягти результатів.

Нагадаємо, цього літа ЗСУ активізували наступальні дії на декількох напрямках фронту, а саме на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському. За цей час вдалося звільнити понад 10 населених пунктів.