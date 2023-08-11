Наєв розповів про суттєве збільшення постів й опорних позицій ЗСУ на Рівненщині

https://racurs.ua/ua/n186073-naiev-rozpoviv-pro-suttieve-zbilshennya-postiv-y-opornyh-pozyciy-zsu-na-rivnenschyni.html

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На Волинському напрямку нині немає ознак того, що окупаційна армія росії готується до наземної наступальної операції з території підконтрольної білорусі.

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Про це заявив 11 серпня командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Але ми завжди розраховуємо на найгірший варіант розвитку подій та готуємося до цього. А якщо ми будемо готові до найгіршого сценарію, відповідно будемо й готові дати гідну відсіч ворогові, якщо його сили будуть меншими, — наголосив Наєв.

З його слів, він здійснив поїздку в Північну операційну зону, щоб перевірити, як виконуються завдання на місцях, які були поставлені близько місяця тому. Генерал-лейтенант вказав, що командири на місцях отримали чіткі завдання щодо мінування місцевості, облаштування нових оборонних позицій, зміцнення охорони та оборони важливих цивільних об'єктів критичної інфраструктури.

Зокрема на ділянці кордону на території Рівненської області збільшено кількість спостережних постів, утворено нові опорні позиції, відрито більше 15-ти нових опорних позицій, укладено десятки тисяч мін і серед них не менше 20 відсотків — це протипіхотні міни в керованому варіанті, — вказав Наєв.

З його слів, на цьому напрямку зараз немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції. Що буде в майбутньому ніхто стверджувати не може.