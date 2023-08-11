Армія рф зосередила 900 танків на Куп’янському напрямку - Defence Express

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Армія країни-агресора росії зосередила 900 танків на Куп’янському напрямку у Харківській області, проте окупанти не змогли суттєво посунути лінію фронту у бік Куп’янська.

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Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив військовий оглядач порталу Defence Express Іван Киричевський.

На його думку, на старті наступальної операції на Куп’янському напрямку росіяни заявляли про чисельність угруповання у 20 тис. солдатів, проте нині йдеться про 100 тис. окупантів і 900 танків.

Показово, що це 25% усієї живої сили, що зараз є в Сухопутних військах рф, і половина від усіх танків, — наголосив Киричевський.

Військовий оглядач зауважив, що інтенсивність боїв буває настільки високою, що одні й ті ж самі позиції можуть переходити за день кілька разів.

Евакуація з Куп’янська не означає, що російські війська підійшли дуже близько, однак вони активізують обстріли цивільної інфраструктури. Для того, щоб убезпечити населення від російських керованих бомб, людей потрібно евакуювати, — заявив Киричевський.

Нагадаємо, влада оголосила евакуацію населення з 37-ми населених пунктів Куп’янського району. Станом на 11 серпня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько 252 тис. 780. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 580 загарбників. Окрім цього, з 24 лютого 2022 року в Україні знищили 4 тис. 290 танків окупантів.