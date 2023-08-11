У Непалі померла дівчинка, яку на час менструації вигнали з дому

https://racurs.ua/ua/n186082-u-nepali-pomerla-divchynka-yaku-na-chas-menstruaciyi-vygnaly-z-domu.html

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У непальському районі Байтаді померла 16-річна Аніта Чанд через практику чхаупаді — заборонену в Непалі традицію, через яку жінок під час менструації змушують жити за межами їхнього будинку у спеціальних хатинах.

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The Guardian пише, що Чанд померла від укусу змії, коли спала. Її смерть є першим зареєстрованим смертельним випадком з 2019 року, пов’язаним із чхаупаді. Тоді померла 21-річна Парваті Будха Рават, яка перед цим провела три ночі у хатині. Її смерть стала п’ятою зареєстрованою нагодою того року.

Як пише The Guardian, жінки та дівчатка гинули від нападів тварин і від отруєння димом через розпалювання багать у хатинах без вікон.

Районна поліція Байтаді заявила, що має намір розслідувати смерть Аніти Чанд. Її сім’я заперечує, що дівчина мала місячні, коли вона померла.

Традиція чхаупаді, заснована на вірі, що жінки «нечисті» під час менструації, було заборонено у Непалі 2005 року, пише газета. Покарання за порушення заборони передбачає штраф у розмірі трьох тисяч непальських рупій (приблизно 20 дол.) або позбавлення волі на строк до трьох місяців.

У рамках боротьби з цією практикою в Непалі було зруйновано тисячі спеціальних хатин, у яких змушують жити жінок під час менструації. За словами активіста Пашупаті Кунвара, який веде кампанію проти чхаупаді 25 років, лише в районі Байтаді після смерті Парваті Будха Рават було зруйновано 7 тис. таких хатин.