Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем і виключити його з "Рамштайну"

https://racurs.ua/ua/n186097-ukrayina-moje-pryzupynyty-bezviz-z-izrayilem-i-vykluchyty-yogo-z-ramshtaynu.html

Ракурс

Україна планує припинити безвіз з Ізраїлем та виключити його з «Рамштайну».

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11 серпня декілька видань повідомили, що серед причин такого рішення — недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для вітчизняних біженців.

Крім того, Тель-Авів досі не хоче допомагати Україні зброєю, — зазначає видання НВ.

Ба більше, є також підозра, що важлива інформація із зустрічей «Рамштайну» потрапляє від країни до третіх осіб.

Як пише Kyiv Post, «отримана в ході зустрічей інформація використовується Ізраїлем у суто власних інтересах. І головне — існує реальна небезпека, що цю інформація імовірно потрапляє у розпорядження держави-агресора (росії)».

«РБК-Україна» нагадує, що зазвичай у вересні тисячі хасидів-паломників з’їжджаються в Україну, щоб відвідати Умань, де знаходиться могила цадика Нахмана.

Київ закликає хасидів утриматися від поїздки цього року, адже в Україні триває широкомасштабна війна, забезпечити безпеку туристів під час ракетних ударів росіян буде вкрай важко.