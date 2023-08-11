Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії громадян

https://racurs.ua/ua/n186100-uryad-dozvolyv-vyyizd-za-kordon-sche-odniy-kategoriyi-gromadyan.html

Ракурс

Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії громадян.

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Кабмін зняв обмеження з осіб, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО.

Досі виїжджати могли «військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації», чиї близькі родичі загинули в періоди 30 квітня 2018 року — 24 лютого 2022 року та з 24 лютого 2022 року.

Військова агресія рф проти України розпочалася у 2014 році та була відновлена 24 лютого 2022 року масованим вторгненням. Тому маємо уникнути несправедливого розділення як самих українських оборонців — учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів, — цитує міністра у справах ветеранів України Юлію Лапутіну сайт Кабміну.

Зазначимо, що за чинної редакції Правил перетинання держкордону, під час дії воєнного стану право на перетин державного кордону мають, зокрема, «військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули (пропали безвісти) під час участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України» (це періоди 30 квітня 2018 року — 24 лютого 2022 року та з 24 лютого 2022 року).