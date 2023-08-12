Уранці 12 серпня у Кривому Розі пролунали вибухи

https://racurs.ua/ua/n186107-uranci-12-serpnya-u-kryvomu-rozi-prolunaly-vybuhy.html

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Уранці 12 серпня у Кривому Розі пролунали вибухи. Влада просить людей нічого не знімати.

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Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

На сході та півдні країни оголошено тривогу. Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу.

Крім того, росіяни обстріляли Нікополь, постраждала одна людина та більше ніж десять будинків пошкоджено.

О 7.35 ранку війська рф застосували важку артилерію по мирному місту. Поранено 71-річну місцеву жительку, яку доставили до лікарні. Пошкоджено 15 приватних житлових будинків, 6 господарських споруд та лінії електромереж.