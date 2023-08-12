Україна почала реєструвати судна, які готові пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі

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Україна почала реєструвати судна, які готові пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі.

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Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів 12 серпня, що власників та капітанів кораблів попередили про загрозу з боку флоту рф та мінну небезпеку. Тому все буде відбуватись під наглядом ЗСУ. Кількість торгових суден, які вже зареєструвались тримають у таємниці.

Крім того, Румунія планує збільшити транзит українського зерна з двох до чотирьох мільйонів тонн щомісяця. Міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну зробив таку заяву зробив після зустрічі представників України, Румунії, Молдови, ЄС та США у місті Галац.

За словами Гріндяну, на переговорах сторонами було досягнути конкретних домовленостей щодо поновлення експорту українського зерна альтернативними шляхами через Дунайські порти.

Втім, румунський міністр наголосив, що для цього слід спочатку здійснити заходи, які підвищать пропускну здатність Сулінського каналу, що з'єднує Дунай і Чорне море.

Раніше цього тижня Плетенчук заявляв, що росіяни бояться виходити в Чорне море, а блокади дунайських портів немає.

Те, що ми зараз маємо — це не повноцінна блокада. Для того, щоб перекрити судноплавство, потрібно вивести в море дуже потужний склад кораблів, і перекривати простір так, щоб ніхто не проходив. Або наносити вогневе ураження. А зараз окупанти бояться виходити в море, вони навіть у Севастополі почувають себе не дуже затишно, — зазначив речник.

Плетенчук додав, що росіяни поки залякують і погрожують екіпажам іноземних кораблів. Однак вони не наважуються атакувати цивільні судна, які курсують під прапорами різних країн, зокрема Китаю та Туреччини.

Речник Військово-морських сил наголошував, що судноплавство біля українського узбережжя працює в штатному режимі.