Московити приглядаються до Нової Землі, де СРСР проводив випробування ядерної зброї

https://racurs.ua/ua/n186114-moskovyty-pryglyadautsya-do-novoyi-zemli-de-srsr-provodyv-vyprobuvannya-yadernoyi-zbroyi.html

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Міністр оборони рф Сергій Шойгу разом із головою «Росатому» Олексієм Ліхачовим «здійснив обліт» Центрального полігону рф на архіпелазі Нова Земля.

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У заяві Міноборони московитів уточнюється, що з 1954 по 1990 рік на цьому полігоні проводилися випробування ядерної зброї, загалом було проведено 132 ядерні вибухи. Наразі, згідно з відомством, основними завданнями полігону є підготовка та проведення випробувань перспективних зразків озброєння та військової техніки.

Водночас журналіст Дмитро Колезєв нагадав, що наприкінці лютого президент росії володимир путін говорив, що «деякі діячі» у Вашингтоні замислюються про «можливість натуральних випробувань своєї ядерної зброї». Кремлівський диктатор тоді заявив, що якщо США це зроблять, то рф зробить те саме.

У лютому 2023 року володимир путін підписав закон про призупинення участі росії в договорі зі США про скорочення стратегічних озброєнь, який встановлював, що кожна з країн може мати лише обмежену кількість ядерних боєголовок та балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю.

Серед іншого, президент мотивував своє рішення тим, що США нібито замислюються про можливість випробувань американської ядерної зброї. За його словами, він тоді доручив Міноборони та «Росатому» підготуватися до можливих випробувань російської ядерної зброї.

Останнє ядерне випробування США провели 23 вересня 1992 року. У 1996 році уклали Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Його підписали 185 держав, з яких 170, зокрема росія, ратифікували цей договір. США цього не зробили, через що він так і не набув чинності. Проте випробування ніхто не проводить, окрім КНДР.