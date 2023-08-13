ЗСУ ще не сформували плацдарм на лівому березі Дніпра. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n186147-zsu-sche-ne-sformuvaly-placdarm-na-livomu-berezi-dnipra-isw.html

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Сили оборони України, поки, очевидно, не змогли сформувати плацдарм на лівому березі Дніпра.

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На лівобережжі Дніпра поки що діють невеликі групи українських військових. Це переважно легка піхота, яка зайняла «напівстійкі позиції». Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), які посилаються повідомлення російських Telegram-каналів, де описується висадка сил ЗСУ та зайняття ними позицій на березі, який тимчасово контролюється окупантами.

Зазначається, що жодне з джерел не повідомляло, що сили українська армія тут має важку техніку або транспорт, необхідний для наступальних операцій.

ISW продовжить давати консервативну оцінку ситуації на лівому березі в Херсонській області доти, доки не виявить візуального підтвердження постійної присутності України, — наголошуються аналітики.

А напередодні заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що «немає підстав для ажіотажу» у зв’язку із ситуацією на лівобережжі Дніпра. А для висадки й закріплення там необхідно спершу не лише зачистити територію, але й відкинути ворожі підрозділи. А задля збереження особового складу ЗСУ зараз ведуть контрбатарейну боротьбу.

Нагадаємо, американська газета The New York Times повідомила, що ЗСУ просунулися приблизно на 16−19 км за двома основними напрямками наступу, щоб вийти до Азовського моря і перервати сполучення між росією та тимчасово окупованим Кримом.