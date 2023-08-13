рф вдається до нової тактики кораблів у Чорному морі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n186146-flot-rf-hovaietsya-za-cyvilnymy-sudnamy-vid-ukrayinskyh-droniv-ok-pivden.html

Ракурс

Після успішних ударів ЗСУ по російських суднах російський флот вдався до нової так званої тактики.

.

Ворожі кораблі зараз ховаються за південно-східним узбережжям окупованого Криму. Крім того, росіяни створили загородження з цивільних кораблів для захисту свого флоту. Про це керівник об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк заявила в ефірі «24 каналу».

За її словами, росіяни утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна. Фактично, створюють собі бонове загородження, щоб не бути ушкодженими внаслідок атак.

Гуменюк додала, що окупанти розуміють, що їхній флот може бути знову атакованим українськими Силами оборони.

Гасло «можем павтаріть» працює проти них, — зазначила вона.

Нагадаємо, великий десантний корабель «Оленегорский горняк» поки небоєздатний після атаки в бухті Новоросійська після того, як у нього влучив надводний дрон-камікадзе. Окупанти за допомогою цього корабля планували проводити десантні операції на південному узбережжі України.