З'явилися нові супутникові фото Керченського мосту в окупованому Криму

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З’явилися нові супутникові знімки ремонту, який триває на Керченському мосту в окупованому Криму.

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Їх оприлюднив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк. Він порівняв зображення, зроблені 30 липня, 4 серпня і 13 серпня 2023 року, передає проект «Радіо Свобода Крим. Реалії».

Востаннє про атаки на Керченський міст повідомляли 12 серпня. Спочатку влада рф заявила про збиття двох ракет. У Міноборони Росії сказали, що по мосту намагалися вдарити С-200. Як стверджували у відомстві, руйнувань не було. Україна заяви Москви спочатку не коментувала.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські сили намагалися атакувати Кримський міст 12 серпня. Це випливає з його відеозвернення, випущеного увечері 13 серпня.

Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже промовисте задимлення на Кримському мосту і не лише — це свідчення того, що ми жодного злочину росії не залишимо без відповіді, — заявив Зеленський.

Уранці 14 серпня в російському оперативному штабі Криму заявили про тимчасову зупинку руху Кримським мостом. Причина зупинки не повідомляється.