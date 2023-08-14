Міністр фінансів України Сергій Марченко та глава Мінфіну Крістіан Лінднер. Фото: «Укрінформ»

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Німеччина планує фінансово допомагати Україні щонайменше чотири найближчі роки.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко та глава Мінфіну Крістіан Лінднер підписали меморандум про співпрацю між двома країнами, який розширить можливості допомоги бюджету України у майбутньому. Про це стало 14 серпня на прес-конференції міністрів у Києві, повідомляє «Укрінформ».

Цей документ передбачає надання Берліну консультативної підтримки Києву, зокрема, у напрямах митної політики, моніторингу фінансових ринків, управління державними інвестиціями, приватизації державних підприємств.

Лінднер наголосив, що німецький уряд підтримуватиме український народ «стільки, скільки треба». Станом на 14 серпня ФРН вже забезпечила 22 млрд євро фінансової підтримки, з них 12 млрд євро військової допомоги.

Крім того, Берлін розробив програму підтримки України до 2027 року, що передбачає щорічну різнобічну підтримку, в тому числі військову, на рівні 5 млрд євро щорічно.

Нагадаємо, 25 липня Європейська комісія оголосила про виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро. У Брюсселі упевнені, що ці гроші допоможуть державі функціонувати та відновити інфраструктуру.

Джерело: «Укрінформ»