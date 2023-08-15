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Уряд виділив 1,2 млрд грн на посилення оборонних рубежів двох областей
Уряд виділив 1,2 млрд грн на посилення оборонних рубежів двох областейhttps://racurs.ua/ua/n186214-uryad-vydilyv-1-2-mlrd-grn-na-posylennya-oboronnyh-rubejiv-dvoh-oblastey.htmlРакурс
Кабінет міністрів під час засідання 15 серпня виділив понад 1,2 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на посилення оборонних рубежів північно-східних областей.
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Про це сьогодні повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
З його слів, Україна щоденно зміцнює свою обороноздатність. Так, у вівторок уряд ухвалив два рішення для посилення оборони.
На запит Харківської та Чернігівської обласних військових адміністрацій з резервного фонду держбюджету виділяємо понад 1,2 млрд грн, — розповів Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що 911,5 млн грн виділять для Харківської області та понад 363 млн грн — на потреби Чернігівщини. Там будуватимуть військові інженерні та фортифікаційні споруди.
За словами очільника уряду, замовниками та виконавцями цих робіт є ОВА.
Нагадаємо, захисники України створили декілька потужних оборонних рубежів навколо Києва та Київської області. Також почалося будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з підконтрольним росії так званим Придністров’ям.