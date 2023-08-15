Ще три облгази олігарха-втікача Фірташа перейшли до “Нафтогазу”

https://racurs.ua/ua/n186220-sche-try-oblgazy-oligarha-vtikacha-firtasha-pereyshly-do-naftogazu.html

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Державне управління «Нафтогазу» поширилося на ще три акціонерні товариства: «Івано-Франківськгаз», «Хмельницькгаз» та «Миколаївгаз», які раніше входили до «Регіональної газової компанії» (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа

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Інтеграція підприємств є першим кроком у вирішенні ключової мети — забезпечити ще в трьох областях стійке та ефективне функціонування кожного метра газорозподільної системи, — йдеться у повідомленні компанії «Газмережі».

«Газмережі» обіцяють, що робота облгазів відтепер ґрунтуватиметься на трьох фундаментальних стандартах:

Раціоналізація технічної сфери. Це гарантія стабільного газопостачання в усіх сферах — від побутової до критичної. Фінансова дисципліна. Це побудова надійних договірних відносин з партнерами та відповідальність перед країною за експлуатацію державних газорозподільних систем. Прозора комунікація. Це створення максимального комфорту для клієнтів і забезпечення варіативного сервісу.

Нагадаємо, за таким принципом до складу групи вже увійшли «Київоблгаз», «Житомиргаз» і «Львівгаз». Місяць тому до «Нафтогазу» приєднали АТ «Сумигаз», АТ «Вінницягаз» і АТ «Дніпропетровськгаз».