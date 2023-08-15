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Ракурс
Прикордонники засліпили чергове “око мордора” рф

Прикордонники засліпили чергове «око мордора» рф (ВІДЕО)

15 сер 2023, 18:58
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Бійці прикордонної бригади «Гвардії наступу» знищили російський комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М» на фронті на східному напрямку.


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Про це сьогодні повідомила Державна прикордонна служба України.

Під час роботи на Харківському напрямку бійці «Сталевого кордону» виявили та знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М». Дрон-камікадзе українських прикордонників зробив свою справу швидко та якісно, — вказали у Держприкордонслужбі.

За словами речника бригади «Сталевий кордон» Івана Шевцова, за останні сім днів це вже другий випадок, коли виявляється та знищується такий комплекс ворога.

Джерело: Ракурс


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