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Himars спалив пускові установки С-300В і РЛС росіян на півдні
Himars спалив пускові установки С-300В і РЛС росіян на півдні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186223-himars-spalyv-puskovi-ustanovky-s-300v-i-rls-rosiyan-na-pivdni-video.htmlРакурс
Захисники України за допомогою американської реактивної артилерійської системи M142 HIMARS спалили пускові установки зенітних ракетних комплексів С-300В, паливозаправник і радіолокаційну станцію окупаційної армії росії на фронті у південних областях.
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Відеозапис роботи Himars оприлюднили у Телеграм.