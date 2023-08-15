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Ракурс
Himars спалив пускові установки С-300В і РЛС росіян на півдні

Himars спалив пускові установки С-300В і РЛС росіян на півдні (ВІДЕО)

15 сер 2023, 19:42
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Захисники України за допомогою американської реактивної артилерійської системи M142 HIMARS спалили пускові установки зенітних ракетних комплексів С-300В, паливозаправник і радіолокаційну станцію окупаційної армії росії на фронті у південних областях.


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Відеозапис роботи Himars оприлюднили у Телеграм.

Джерело: Ракурс


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