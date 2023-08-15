Солдат-мародер рф планував втечу з фронту з награбованим — ГУР

https://racurs.ua/ua/n186226-soldat-maroder-rf-planuvav-vtechu-z-frontu-z-nagrabovanym-gur-audio.html

Ракурс

Військовослужбовець окупаційної армії росії висловив бажання втекти з фронту з награбованим в Україні майном.

.

Про це йдеться у перехопленні розмови загарбника, опублікованів Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України у YouTube.

Окупант-мародер, у розмові з близькими, озвучує поради, які йому дали, щоб втекти з української території. З його слів, потрібно або звернутися до військової прокуратури, або попросити допомоги у юриста, або потрапити до лікарні, а потім все обдумати.

Він також вказує на ще один варіант — втекти мовчки. Але тоді йому доведеться залишити вкрадений мотоцикл. Це його не влаштовує, і він хоче передати награбоване через людей, які привозять гуманітарну допомогу росіянам на фронт.

Нагадаємо, у травні російські окупанти під приводом евакуації мирних мешканців вивозили крадене в українців з населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області майно.