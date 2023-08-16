На росії у 57 років помер генерал, що командував військами вторгнення в Україну

https://racurs.ua/ua/n186256-na-rosiyi-u-57-rokiv-pomer-general-scho-komanduvav-viyskamy-vtorgnennya-v-ukrayinu-ta-syriu.html

Ракурс

Після тривалої хвороби 16 серпня в Москві помер колишній командувач військ Східного військового округу, екс-глава штабу угрупування ЗС рф у Сирії та колишній відповідальний за окупаційну армію в Україні генерал-полковник Геннадій Жидко. Йому було 57 років.

.

Про смерть міжнародного злочинця, на руках якого кров тисяч людей, повідомив губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов.

У 2016 році Жидко обіймав посаду начальника штабу угрупування ЗС рф у Сирії. У 2018 році його призначили командувачем військ Східного військового округу, у 2021 році отримав посаду заступника міністра оборони рф — начальника Головного військово-політичного управління ЗС рф. А у 2022 році Жидко знову став командувачем військ Східного округу та змінив у травні 2022 року генрала Дворнікова у керівництві окупаційною армією. Після невдач на фронті його відправили назад до Сибіру.

Генерал багато нервував і зовсім трохи не дотягнув до пенсії.