Бригада «Азов» показала відео роботи бійців на Запорізькому напрямку

Бригада «Азов» працює на Запорізькому напрямку. Фото: Азов

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Ракурс

Бійці «Азову» продовжують вправно нищити російських ворогів на фронті.

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У четвер, 17 серпня, бригада спеціального призначення «Азов» опублікувала відео, як працює на Запорізькому напрямку і нищить машину піхоти ворога. На кадрах можна побачити, як ворожа одиниця після двох ударів перетворюється на купу металобрухту. Про це повідомила прес-служба «Азову».

Як відомо, бригада «Азов» — військове формування Національної гвардії України, яке було створене 5 травня 2014 року у Бердянську, як і інші батальйони патрульної служби міліції особливого призначення МВС.

На початку російського вторгнення «азовці», зокрема, захищали Маріуполь від окупаційних військ. Герої трималися до останнього й завдали ворогу величезних втрат. А 17 травня вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів на «Азовсталі» зберегти життя особового складу — бійці потрапили в полон росіян.

8 липня із Туреччини повернулись додому українські воїни Редіс, Калина, Волина, Хоменко і Шлега.

Нагадаємо, 17 серпня у Національній гвардії заявили, що бригада «Азов» повернулася на фронт. «Азовці» розпочали виконувати бойові завдання у районі Серебрянського лісництва в Луганській області. Бійці утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці.