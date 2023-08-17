Україна до жовтня не зможе виконати всі рекомендації Єврокомісії. Фото:

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Україна до жовтня 2023 року не зможе повністю виконати всі сім рекомендацій Європейського Союзу, наданих Києву для початку переговорів про вступ.

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Проте до цього періоду Україна повинна встигнути реалізувати всі узгоджені законодавчі та інституційні кроки. У Києві сподіваються, що переговори про вступ до ЄС все одно почнуться. Про це 17 серпня віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила під час конференції «Як виглядає шлях України до ЄС».

Це зміни, які впроваджуватимуть роками. Але точно до жовтня ми забезпечимо виконання всіх узгоджених законодавчих та інституційних кроків. І будемо сподіватися, що відкриємо двері для політичного рішення, — зазначила чиновниця.

Стефанішина наголосила, що Україні важче ніж іншим країнам, які приєдналися до Євросоюзу не через російське вторгнення, а через те, що «українці рухаємося в ЄС, реформуючи сам Європейський Союз».

За словами віце-прем'єр-міністра, Україна повинна мати можливість вчасно відновити електронне декларування майна державних службовців відповідно до європейських рекомендацій.

Нагадаємо, в серпні ЗМІ повідомили, що в Європейському Союзі готують звіт про розширення, який міститиме рекомендації для України щодо початку переговорів для вступу в ЄС.