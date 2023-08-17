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Ракурс
Зеленський підписав указ про звільнення усіх обласних військкомів. Фото:

Указ про звільнення усіх обласних військкомів підписав Зеленський

17 сер 2023, 16:20
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів.


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Глава держави у четвер, 17 серпня, затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити всіх обласних військкомів. Військкомів звільняють за результатами ТЦК СП. Про це повідомили в Офісі президента.

Президентський указ набирає чинності з дня його опублікування. А контроль за виконанням рішення РНБО Зеленський поклав на секретаря Олексія Данілова.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну розслідує уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. А до суду направили вже 15 обвинувальних актів.

А президент Володимир Зеленський заявив, що влада звільнить усіх голів обласних військкоматів, яких замінять бойові офіцери.

Джерело: Ракурс


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