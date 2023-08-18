Зеленський підписав закон про відбір суддів КСУ. Фото:

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Ракурс

Закон про зміни процедури відбору суддів Конституційного суду підписав президент Володимир Зеленський.

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Цей закон глава держави погодив ввечері 17 серпня. Це — один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із ЄС про вступ до Європейського Союзу. Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

Відкриття переговорів — уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного суду, — заявив президент і додав, що з ухваленням цього закону наша держава стала ще на крок ближче до вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року Верховна Рада підтримала законопроект № 7662 про відбір суддів до Конституційного суду без правки про кількість членів дорадчої групи експертів, яка обирає кандидатів на посаду суддів.

Однак у січні Венеційська комісія офіційно відмовилася від призначення членів до Дорадчої групи експертів, яка має брати участь у відборі суддів Конституційного суду України, доки не буде втілено її рекомендації з виправлення закону про КСУ.