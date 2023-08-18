Мету росіян на окупованих територіях України назвала британська розвідка

Мету росіян на окупованих територіях України назвали британці. Фото:

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Російські загарбники намагаються стерти національну ідентичність українців на окупованих теренах.

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На тимчасово захопленій Донеччині ворог планує інтегрувати російську систему освіти в українські школи. Для «інспекції» на Донбас 15 серпня вирушив заступник глави адміністрації президента рф Сергій Кирієнко. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

А в Запорізькій області окупаційна адміністрація отримала вказівку з рф про запровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів. Також на окупованих територіях активно працюють російські пропагандисти.

Британці зазначають, що 1 вересня цього року для тимчасово окупованих територій України та всієї росії випустять новий підручник з історії росії. Так Україну ворог описує як «ультратерористичну державу» та розхвалює так звану СВО.

Мета росії — створити прокремлівський інформаційний простір в окупованих регіонах, щоб підірвати українську національну ідентичність, — наголошують британці.

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву днями заявляли, що російські загарбники вивозять дітей з тимчасово окупованих територій України у військові табори рф з метою «перевиховання» і подальшого вербування у ворожу армію.