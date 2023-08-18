Нідерланди та Данія підтвердили схвалення про передачу F-16 для України. Фото: armyinform

https://racurs.ua/ua/n186313-f-16-dlya-ukrayiny-niderlandy-ta-daniya-pidtverdyly-shvalennya-ssha.html

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Дві країни Європи підтвердили, що отримали від США схвалення передачі Україні винищувачів F-16.

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Нідерланди отримати такий дозвіл, але країна продовжить обговорювати питання з європейськими союзниками. Про це міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хустру 18 серпня написав у Twitter.

Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправки винищувачів F-16 в Україну. Велика подяка держсеку США Ентоні Блінкену за хорошу та швидку співпрацю, — йдеться у повідомленні.

Очільник МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив отримання від США схвалення на передачу Україні винищувачів F-16. У коментарі каналу TV 2 він заявив, що Данія направила Сполученим Штатам запит щодо постачання літаків Україні й отримав від Вашингтона «дружню відповідь».

Я можу підтвердити, що між мною та Ентоні Блінкеном відбувся обмін листами, який базується на тому факті, що ми з міністром оборони звернулися до США, щоб вивчити наші варіанти, — заявив міністр.

Дипломат наголосив, що рішення про постачання винищувачів F-16 для України поки не прийняте, його ще обговорюють з союзниками.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати Америки офіційно схвалили передачу винищувачів F-16 Україні від Данії та Нідерландів. Поставки літаків можуть розпочати після закінчення навчань українських пілотів.

Джерело: TV 2