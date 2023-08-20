Ростовську область рф атакували три дрони-камікадзе

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На росії заявили про чергову атаку безпілотників і на Ростовську область.

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Її ніби-то атакували три дрони-камікадзе. Губернатор цієї області рф заявив, що БПЛА «були подавлені засобами РЕБ» — два нібито впали на території військової частини в Камєнскє, ще один — за кілометр від Новошахтинська.

Росіяни запевняють, що «БПЛА були нейтралізовані засобами РЕБ». Чому при тому дрони долетіли аж до військової частини та куди саме «впали» — не пояснюють.

Нагадаємо, що в ніч на 20 серпня дрон завітав на вокзал у Курську і до Москви.

З кінця липня 2023 року Москва та Підмосков’я регулярно зазнають атак безпілотників. Востаннє така атака сталася в ніч проти 18 серпня. Як повідомив мер столиці рф Собянін, уламки дрону впали в районі «Експоцентру». За його словами, ніхто не постраждав. До цього безпілотники двічі атакували вежі так званої Москва-Сіті.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Ростовська область, як і інші прикордонні регіони рф, також постійно зазнають обстрілів і атак дронів. Остання атака відбулася на тлі повідомлення Кремля про те, що диктатор путін відвідав штаб угруповання військ у Ростові-на-Дону. Про це його прес-служба заявила у ніч проти 19 серпня.