Наслідки ракетного удару по Чернігову, фото: ДСНС

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Ракурс

Рашисти вчора, 19 серпня, вдарили ракетою «Іскандер-М» по центру Чернігова. Ця ракета мала заздалегідь встановлені налаштування для вибуху в повітрі й ураження якомога більшої кількості людей.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Департаменту війни Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов, повідомляє агентство «Укрінформ».

Бєлоусов зазначив, що росіяни стверджують, що основного удару завдавали удару по виставці, котра відбувалася у драмтеатрі в центрі Чернігова, на якій нібито були присутні «найманці», «вище політичне керівництво країни» і т. д.

Але насправді, я був на місці події десь через дві години після вибуху і перше, на що звернув увагу, що основна сила вибуху була спрямована все ж таки не на драмтеатр, і це важлива деталь, — наголосив Бєлоусов.

Він зазначив, що ракета «Іскандер-М» має кілька налаштувань, які встановлюються заздалегідь, і якби ціллю ворога була саме виставка, то налаштування ракети було б таким, коли вибух стається після дотику до цілі або після проникнення у ціль.

Тут (у Чернігові — ред.) було використано інше налаштування. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася у повітрі. Такий вид налаштування робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості, — наголосив він.

Бєлоусов додав, що росіяни чудово розуміли, що удар буде завдано вдень, об 11.30, по обласному центру — коли вихідний і релігійне свято, і коли там буде багато людей.

Є припущення стверджувати, що основна ціль росіян була — саме завдання максимальної шкоди цивільному населенню у місті, — зазначив прокурор.

Він наголосив, що це припущення підтверджується фактами, оскільки люди загинули й зазнали поранень, а будівлі були пошкоджені не через вибух у театрі, а внаслідок того, що сталося ззовні.

За словами Бєлоусова, наразі розслідування йде двома магістральними напрямками:

встановлюються особи, які приймали рішення про завдання удару і безпосередньо завдавали цього удару;

вивчаються всі обставини, усі умови, які пов’язані з організацією виставки.

Він нагадав, що рішення для завдання таких ударів ухвалюється на рівні вищого командування.

Джерело: «Укрінформ»