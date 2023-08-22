В Україні спростили процес набуття статусу учасника бойових дій. Фото: ОПУ

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Ракурс

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

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Чиновники зменшили кількість документів, які необхідно подати для набуття статусу УБД. Зараз необхідно надати лише довідку про безпосередню участь громадянина у захисті України. Це буде підставою для надання статусу учасника бойових дій. Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, що подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, в Україні статус учасника бойових дій дозволяє отримати низку переваг. У Пенсійному фонді України нагадали, що громадяни з таким статусом можуть отримати 75% знижку на комуналку. Така пільга діє все життя.

Нагадаємо, навесні в Україні запровадили одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну. У разі загибелі, яка настала внаслідок поранення виплати становлять 1 млн грн, а в разі встановлення групи інвалідності від ІІІ до І, що настала внаслідок поранення, — від 200 до 800 тис. грн.