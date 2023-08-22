Російська ядерна зброя почала прибувати в білорусь. Фото: defence-ua

https://racurs.ua/ua/n186455-rosiyska-yaderna-zbroya-pochala-prybuvaty-v-bilorus-duda.html

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Процес переміщення частини російської тактичної ядерної зброї до білорусі вже розпочався.

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Дії Москви та Мінська вже змінюють архітектуру безпеки в частині Європи і ситуацію не лише для східного флангу НАТО, але й всього Північноатлантичного Альянсу. Про це 22 серпня президент Польщі Анджей Дуда заявив на прес-конференції з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соузою, передає AP.

Справді, цей процес відбувається, ми це спостерігаємо, — зазначив польський президент.

А глава Португалії додав, що з розумінням поставився до занепокоєння Польщі, та пообіцяв від імені країни подальшу підтримку в межах НАТО.

Нагадаємо, 25 травня рф та білорусь підписали документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі у білорусі. Угода передбачає, що Москва контролюватиме «ядерку», яку поставить режиму самопроголошеного президента олександра лукашенка.

У червні російський диктатор володимир путін заявив, що частина ядерної зброї уже перебуває в білорусі.

А в середині липня американські ЗМІ з посиланням на розвідку Сполучених Штатів повідомили, що російська тактична ядерна зброя вже розміщена на території білорусі.

Джерело: AP