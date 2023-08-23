Олександр Копиленко, фото: «Lenta UA»

https://racurs.ua/ua/n186471-sluga-kopylenko-potrapyv-u-vajku-dtp-zmi-foto.html

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Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Копиленко потрапив у важку аварію за участю трьох автівок, після якої в лікарні перебувають нардеп та двоє дітей з іншого автомобіля.

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Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела у фракції «Слуга народу» та поліції.

Також повідомлення про госпіталізацію Копиленка після ДТП у своєму Telegram-каналі розмістив рух «Чесно».

У прес-службі поліції Львівщини зазначають, що ДТП сталася на Львівщині на автодорозі Київ — Чоп вчора, 22 серпня, близько 15.30.

За попередньо інформацією, зіткнулися три автомобілі:

«Тойота Кемрі», яким керував 36-річний житель Ужгорода;

«Кіа Спортейдж», якою керувала 23-річна мешканка Волинської області;

«Тойота РАВ 4», за кермом якого перебував 42-річний мешканець Червоноградського району.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали:

62-річний пасажир «Тойоти Кемрі»;

двоє малолітніх дітей (10-річний хлопчик та дівчинка віком 12 років — пасажири «Кіа Спортейдж»).

Постраждалі доставлені у лікарню, діагнози уточнюють медики.

Вирішується питання правової кваліфікації події, правоохоронці встановлюють обставини ДТП, — вказано в повідомленні прес-служби поліції.

Копиленко народився у 1961 році. У 2019 році він став нардепом як 135-й номер у списку партії «Слуга народу».

Джерело: рух «Чесно», «Українська правда», прес-служба поліції Львівщини