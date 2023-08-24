Під час відкриття скверу, фото: Віталій Кличко

https://racurs.ua/ua/n186516-klychko-vidkryv-kyyivskyy-skver-u-paryji-foto.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко разом із мером столиці Франції Анн Ідальго взяв участь у відкритті Київського скверу у Парижі.

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Про це Кличко сьогодні, 24 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі

Тепер куточок Києва і України є у Парижі, — наголосив Кличко.

Він зазначив, що Київський сквер розташований у центрі Парижа, біля музею Пті-Пале, поруч з Єлисейськими полями.

Символічно, що ця подія відбулася в День Незалежності України. Столиця Франції демонструє підтримку французьким народом боротьби українців за спільні європейські цінності — свободу, рівність та верховенство права, — наголосив Кличко. — Для нас дуже важлива підтримка друзів та партнерів. І маємо робити все, щоб вона посилювалася.

Зазначається, що на відкритті скверу також були присутні українські бійці, котрі зараз лікуються та проходять реабілітацію у Парижі.