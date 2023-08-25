Армія рф уперше запустила “Калібри” з Азовського моря, у ЗСУ вважають, що це нова тактика росіян

https://racurs.ua/ua/n186531-armiya-rf-upershe-zapustyla-kalibry-z-azovskogo-morya-u-zsu-vvajaut-scho-ce-nova-taktyka-rosiyan.html

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Росіяни уперше запустили «Калібри» по Україні з Азовського моря.

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Це нова тактика, вважає речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона розповіла про пуски з нових вогневих рубежів в ефірі «Радіо Свобода».

За її словами, у ніч проти 25 серпня було дві хвилі атаки росіян на південні області. Спершу окупанти використовували тактичну авіацію — випустили дві ракети Х-35 з винищувачів Су-35 в напрямку одного з портів Одеської області. Ці ракети були знищені силами ППО.

Через кілька годин після цього загарбники атакували Одеську область двома «Калібр» з ракетоносія у Азовському морі. Їх також знищили наші військові.

Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що не варто акцентувати на запуску «Калібрів» з Азовського моря, оскільки для загарбників не має значення, звідки запускати цей тип зброї.

Він також зазначив, що крім ракет, рф запустила ще й «шахед» з району Приморськ-Ахтарськ (його знищила ППО на Дніпропетровщині).