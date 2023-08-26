У Москву знову завітав безпілотник, після вибуху спалахнула пожежа

https://racurs.ua/ua/n186564-u-moskvu-znovu-zavitav-bezpilotnyk-pislya-vybuhu-spalahnula-pojeja-foto.html

Ракурс

Мер столиці країни-агресора росії Сергій Собянін сьогодні заявив, що у ніч на 26 серпня на околиці Москви російські сили протиповітряної оборони нібито збили невідомий безпілотник.

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Місцеві мешканці чули звуки вибухів. Згодом у соцмережах з’явилися фото інциденту.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

Жителі Південного Сходу Москви бачили «стовп вогню» з вікон своїх будинків.

Нагадаємо, минулої ночі вибухи також чули в Одинцовському та Істринському районах Московської області. Зі слів Собяніна, йдеться про роботу ППО на підльоті до Москви.

Останнім часом на території росії почастішали нічні атаки БПЛА. 21 серпня міноборони рф заявило про нібито атаку безпілотників у Московській області. 18 серпня було чутно вибух біля висоток у кварталі «Москва-Сіті».