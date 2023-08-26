США бачать “життєздатні маршрути” для експорту українського зерна

https://racurs.ua/ua/n186565-ssha-bachat-jyttiezdatni-marshruty-dlya-eksportu-ukrayinskogo-zerna.html

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У Державному департаменті США заявили, що бачать «життєздатні маршрути» для експорту українського зерна, а тому прагнуть впродовж наступних місяців повернутися до «довоєнних показників» експорту.

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Про це заявив керівник Офісу з координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О’Браєн.

Ми бачимо життєздатні маршрути для експорту українського зерна… Я думаю, що існують життєздатні маршрути через територіальні води України та суходолом, і ми прагнемо протягом наступних кількох місяців повернутися до експорту з України на рівні довоєнних середніх показників, — цитує О’Браєна Reuters.

Раніше Україна відвантажувала мільйони тонн продовольства з чорноморських портів Одеси та Миколаєва. Після виходу країни-агресора росії із «зернової угоди» Україна змушена покладатися на порти на річці Дунай.

Нагадаємо, 17 липня рф вийшла із «зернової угоди» й почала обстрілювати об'єкти портової інфраструктури, які Україна використовує для експорту зерна.