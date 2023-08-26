ЗСУ отримали перші 122-мм боєприпаси спільного виробництва з єврохолдингом

https://racurs.ua/ua/n186576-zsu-otrymaly-pershi-122-mm-boieprypasy-spilnogo-vyrobnyctva-z-ievroholdyngom-foto.html

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Компанія «Українська Бронетехніка» повідомила про поставку перших тисяч 122-мм осколково-фугасних артилерійських снарядів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним зі східноєвропейських холдингів.

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Про це компанія повідомила у своєму Facebook.

Артилерійські постріли 122 мм призначені для причіпної гаубиці Д-30 та самохідної артилерійської установки 2С1 «Гвоздика».

Осколково-фугасні снаряди 122-мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами — запорука успішності контрнаступу, — додали в компанії.

Підприємство має намір об'єднати виробників компонентів із декількох країн Європи, щоб продовжити доставляти для потреб Збройних сил України тисячі таких пострілів.

Артилерійський постріл — це комплект елементів артилерійських боєприпасів для одного пострілу. До нього входять: снаряд з детонатором, пороховий заряд у гільзі або картузі, засіб займання заряду і допоміжні елементи.