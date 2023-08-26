Можливо, це ухиляння від сплати податків у Туреччині - Резніков про скандал з куртками

https://racurs.ua/ua/n186595-mojlyvo-ce-uhylyannya-vid-splaty-podatkiv-u-turechchyni-reznikov-pro-zakupivlu-kurtok.html

Ракурс

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що його відомство закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року.

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Він сказав «Бабелю», що скарг на них від військових не надходило.

Кожна куртка коштувала 86 дол. (що зараз дорівнює 3 тис. 177 грн). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки 29 дол. (зараз це 1 тис. 72 грн) — я не знаю. Можливо, йдеться про ухиляння від сплати податків у Туреччині. У будь-якому разі це не клопіт України, — зазначив міністр.

Резніков також сказав, що Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони вже займається цією ситуацію, а журналісти отримають всі відомості про цю закупівлю.