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Можливо, це ухиляння від сплати податків у Туреччині - Резніков про скандал з куртками
Можливо, це ухиляння від сплати податків у Туреччині — Резніков про закупівлю куртокhttps://racurs.ua/ua/n186595-mojlyvo-ce-uhylyannya-vid-splaty-podatkiv-u-turechchyni-reznikov-pro-zakupivlu-kurtok.htmlРакурс
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що його відомство закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року.
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Він сказав «Бабелю», що скарг на них від військових не надходило.
Кожна куртка коштувала 86 дол. (що зараз дорівнює 3 тис. 177 грн). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки 29 дол. (зараз це 1 тис. 72 грн) — я не знаю. Можливо, йдеться про ухиляння від сплати податків у Туреччині. У будь-якому разі це не клопіт України, — зазначив міністр.
Резніков також сказав, що Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони вже займається цією ситуацію, а журналісти отримають всі відомості про цю закупівлю.
«Ракурс» писав, що нардеп Анастасія Радіна відповіла міністру оборони Олексію Резнікову, який запропонував їй парі через скандал із закупівлею курток. Вона попросила міністра до 28 серпня спростувати те, що:
- Міноборони без тендера купило куртки в «турецької» фірми-посередника, одним із власників якої є племінник народного депутата Геннадія Касая;
- Міноборони сплатило за куртки втричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони.
Якщо Резніков це спростує, то Радіна обіцяє скласти мандат. Якщо ні — міністр має піти у відставку.
На пропозицію про парі відреагував і автор розслідування про куртки, журналіст «Української правди» Михайло Ткач. Він порадив Резнікову укладати не парі, а договори про закупівлі за ринковими цінами та не з родичами депутатів.
За даними журналістів, Міноборони закупило у турецької компанії 233 тис. зимових курток за 20 млн дол. Їх ціна дорогою з Туреччини в Україну нібито зросла втричі, а з огляду на вагу курток, вони були легкі, а не зимові. До того ж цими закупівлями займався Олександр Касай — племінник народного депутата від «Слуги народу» Геннадія Касая.