Звільнення Роботиного підтвердило Міноборони, ЗСУ атакують на стику Запоріжжя та Донеччини

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Роботиного на південному фронті.

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Під час включення з Military Media Center, вона сказала, що «звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше» цього населеного пункту.

Заступниця міністра зазначила, що Збройні сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого «попри шалений опір ворога».

Про те, що українські війська просунулися вперед у прикордонній зоні між західною частиною Донецької та східною Запорізької областей, а також у західній частині Запорізької області на тлі українських контрнаступальних операцій на півдні та сході України, повідомив у черговому зведенні увечері 27 серпня Інститут дослідження війни.

Повідомляється, що українські війська просуваються у напрямку Новопрокопівки, Малої Токмачки та Очеретуватого на заході Запорізької області, а також у районі Урожайного та Роботино, і продовжують наступальні операції на Бахмутському напрямку.

При цьому склад російських оборонних позицій на півдні України та неясність із їх укомплектуванням та оснащенням ускладнює прогноз того, як проходитиме наступний етап бойових дій.

За нещодавньою оцінкою ISW, відсутність у цьому районі незалучених російських сил може свідчити про те, що наступний ешелон російських оборонних позицій може бути менш зміцненим, ніж позиції, на які вже проникли українські сили на півночі.

Російські війська витратили значну кількість сил і засобів на утримання ряду оборонних позицій, які нині прориваються українськими військами, і неясно, чи збережуть росіяни переваги, які вони мають, якщо вони не зможуть направити таку ж кількість ресурсів і особового складу на наступні рівні оборони, пишуть експерти ISW

У зведенні Інституту за 26 серпня аналітики війни вважали, що українські сили перебувають на відстані удару по наступному ряду російських укріплень у Запорізькій області.