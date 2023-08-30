Момент падіння збитої російської ракети на Київ зафіксувало відео The Guardian

https://racurs.ua/ua/n186717-moment-padinnya-zbytoyi-rosiyskoyi-rakety-na-kyyiv-zafiksuvalo-video-the-guardian.html

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The Guardian 30 серпня опублікувало момент нічного удару по Києву.

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Ворог у ніч з 29 серпня вдався до масованої атаки із застосуванням ракет і дронів. Вона була однією з найбільших з травня, коли столиця щодня зазнавала ударів рашистів з повітря.

Внаслідок падіння уламків загинули двоє чоловіків, три людини дістали поранення. Також з’явились фото супермаркету «Ашан» після атаки рашистів.

Нагадаємо, уночі противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса.

16 ударних БпЛА типу шахед з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей: