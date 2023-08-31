Вибухи на аеродромі в Пскові. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n186733-z-yavylysya-pershi-suputnykovi-znimky-aerodromu-v-pskovi-pislya-ataky-bpla.html

Ракурс

Перші супутникові знімки наслідків атаки безпілотників на аеродром в російському Пскові з’явилися в мережі.

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На фото видно, як пошкоджено щонайменше два літаки типу Іл-76. Фахівці вважають, що БПЛА могли намагатись влучити в паливні баки літаків, однак влучили в поверхню біля крил. Однак і це повинно вивести борти з ладу на два-три місяці через капітальний ремонт. Про це повідомило «Радіо Свобода», яке опублікувало знімки компанії Planet Labs.

Також біля одного з літаків можна помітити два червоні автомобілі, схожі на пожежні, які могли залучити для гасіння пожежі. Іншу частину аеродрому в Пскові не вдалося зафіксувати через високу хмарність.

Як відомо, літаки Іл-76 постійно базуються на аеродромі Пскова, їх використовує 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія армії рф, яку ще називають «псковською дивізією». Цей підрозділ є одним із тих, що брав участь у захопленні Бучі на початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, 30 серпня по російській федерації було завдано наймасованішого удару дронами з початку повномасштабної війни. Зокрема, під ударом опинився аеродром Пскова, де були уражені транспортні літаки Іл-76, нафтобаза та місце дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення чотирьох важких військово-транспортних літаків Іл-76 та пошкодження ще низки повітряних машин.

Джерело: «Радіо Свобода»