Атака дронів на росію. Фото:

https://racurs.ua/ua/n186741-ataky-droniv-po-rf-vkazuut-na-slabki-storony-rosiyskoyi-ppo-brytanska-rozvidka.html

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Найбільша атака на росію з початку повномасштабного вторгнення в Україну у ніч на 30 серпня показала слабкі сторони російської ППО.

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Зокрема, вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську та Рязані, а також на авіабазі в Пскові неподалік кордону з Естонією. Внаслідок атаки на Псков, ймовірно, було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків. Загалом росію в серпні атакували дронами-камікадзе 25 разів. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

Багато з запущених дронів досягли своїх цілей. Це є ознакою того, що протиповітряна оборона росії зазнає труднощів з їх виявленням і знищенням БПЛА.

Британська розвідка вважає, що росія переосмислює свою позицію ППО в районі між Україною та Москвою, щоб краще протистояти цим атакам. Попередні удари по авіабазах рф змусили ворога розосередити літаки територією країни-агресора. Однак удари по Сільцях і Пскову продемонстрували, що БПЛА мають значну дальність дії, що ускладнює подальше розосередження.

Ймовірно, російське командування змушене буде вдатися до встановлення додаткових систем ППО на аеродроми, щоб захистити літаки.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня по російській федерації було завдано наймасованішого удару дронами з початку повномасштабної війни. Невідомі БПЛА атакували шість російських областей — Псковську, Брянську, Орловську, Тульську, Московську та Калузьку. У Брянську та Пскові були влучання, знищено літаки, нафтобазу, зазнав руйнувань технологічний завод.