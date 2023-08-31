ПЦУ з 1 вересня переходить на новий календар. Фото: «Молодий буковинець»

https://racurs.ua/ua/n186744-pcu-z-1-veresnya-perehodyt-na-novyy-kalendar.html

Ракурс

Новий церковний календар з 1 вересня почне діяти в Україні.

.

З завтрашнього дня Православна церква України переходить на новоюліанський календар. У звʼязку з цим зміняться дати деяких свят. Дати нерухомих свят, постів, загальниць, дні вшанування пам՚яті святих змістяться на 13 днів назад. Таким чином вони будуть відзначатися на 13 днів раніше. Про ПЦУ повідомила в Facebook.

Відтак українські віряни свято Різдва Пресвятої Богородиці відзначатимуть 8, а не 21 вересня. Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня, а не 27 вересня, Покрова Пресвятої Богородиці — 1 жовтня, а не 14 жовтня. Різдвяний піст триватиме з 15 листопада по 24 грудня, саме ж Різдво Христове святкуватимемо 25 грудня.

У ПЦУ додали, що в 2024 році Петрів піст не буде загальним, бо Свята П’ятдесятниця буде святкуватися 23 червня, а день святих першоверховних апостолів Петра і Павла — вже 29 червня. Також не існуватиме визначеного періоду посту, який мав би розпочатися за тиждень після Трійці. Для бажаючих тримати піст в інших помісних церквах може бути взятим для посту період після свята святих апостолів Петра і Павла — з 1 по 5 липня.

Великий піст триватиме з 18 березня по 4 травня. Великдень у 2024 році святкуватимемо 5 травня. Ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського, і для тих, хто живе за новоюліанським календарем. Без змін у календарі святкуватимуть й Святу Трійцю.

У Православній церкві України наголосили, що помісний собор зберіг за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий (юліанський) календар.

Нагадаємо, 27 липня помісний собор Православної церкви України, підтвердив перехід із юліанського на новоюліанський календар, відомий як «новий стиль». Перехід на новоюліанський церковний календар відбудеться із 1 вересня 2023 року.