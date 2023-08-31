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"Шахтар" отримав суперників у групі Ліги чемпіонів, серед них є "Барса"
«Шахтар» отримав суперників у групі Ліги чемпіонів, серед них є «Барса»https://racurs.ua/ua/n186756-shahtar-otrymav-supernykiv-u-grupi-ligy-chempioniv-sered-nyh-ie-barsa.htmlРакурс
Український ФК «Шахтар» зіграє у групі H Ліги чемпіонів проти іспанської «Барселони» та португальського «Порту». Про це стало відомо після жеребкування найпрестижнішого європейського футбольного змагання, яке відбулося в Монако 31 серпня.
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Третім суперником «гірників» буде бельгійський «Антверпен».
⭐️ Group H ⭐️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 31, 2023
�� Barcelona
�� Porto
�� Shakhtar Donetsk
�� Antwerp#UCLdraw
Перший тур групи Ліги чемпіонів відбудеться 19−20 вересня. Розклад матчів визначиться згодом.
Донецький «Шахтар» повертає Лігу чемпіонів до Гамбурга. Українська команда гратиме домашні матчі групового етапу на «Фолькспаркштадіон».
Пакети для вболівальників вже у продажу — ціни стартують від 78 євро.
У Гамбургу вже давно не грали єврокубки, Шахта хоче і заробити, і грати не з порожніми трибунами.
«Шахтар» гратиме в ЛЧ на одному із найкращих німецьких стадіонів
Тут проходив перший фінал ЛЄ, Кличко перемагав Хея, а біля стадіону є кладовище для місцевих фанатів.
Матчі «Гамбурга» у другій Бундеслізі збирають 57 тисяч на трибунах, а команда вкотре намагатиметься повернутися в еліту.
«Шахтар» отримає у Гамбурзі потужну підтримку — вже в перший день продали 10 тисяч пакетів на матчі ЛЧ.