"Шахтар" отримав суперників у групі Ліги чемпіонів, серед них є "Барса"

https://racurs.ua/ua/n186756-shahtar-otrymav-supernykiv-u-grupi-ligy-chempioniv-sered-nyh-ie-barsa.html

Ракурс

Український ФК «Шахтар» зіграє у групі H Ліги чемпіонів проти іспанської «Барселони» та португальського «Порту». Про це стало відомо після жеребкування найпрестижнішого європейського футбольного змагання, яке відбулося в Монако 31 серпня.

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Третім суперником «гірників» буде бельгійський «Антверпен».

⭐️ Group H ⭐️



�� Barcelona

�� Porto

�� Shakhtar Donetsk

�� Antwerp#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 31, 2023

Перший тур групи Ліги чемпіонів відбудеться 19−20 вересня. Розклад матчів визначиться згодом.

Донецький «Шахтар» повертає Лігу чемпіонів до Гамбурга. Українська команда гратиме домашні матчі групового етапу на «Фолькспаркштадіон».

Пакети для вболівальників вже у продажу — ціни стартують від 78 євро.

У Гамбургу вже давно не грали єврокубки, Шахта хоче і заробити, і грати не з порожніми трибунами.

«Шахтар» гратиме в ЛЧ на одному із найкращих німецьких стадіонів

Тут проходив перший фінал ЛЄ, Кличко перемагав Хея, а біля стадіону є кладовище для місцевих фанатів.

Матчі «Гамбурга» у другій Бундеслізі збирають 57 тисяч на трибунах, а команда вкотре намагатиметься повернутися в еліту.

«Шахтар» отримає у Гамбурзі потужну підтримку — вже в перший день продали 10 тисяч пакетів на матчі ЛЧ.