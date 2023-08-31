Свастика на номерах авто українців - німецький депутат склав повноваження

https://racurs.ua/ua/n186757-svastyka-na-nomerah-avto-ukrayinciv-nimeckyy-deputat-sklav-povnovajennya.html

Ракурс

Депутат міської ради Баден-Бадена, який писав нецензурні слова та малював свастику на українських автівках, подав у відставку.

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За даними Spiegel, порушником виявився представник праворадикальної «Альтернативи для Німеччини» (AfD) Мартін Кюне.

Напередодні Кюне виписали штраф «за використання атрибутики антиконституційних організацій» та образу в розмірі 50-денного окладу. Звинувачення проти себе політик не прокоментував. У AfD повідомили, що про рішення піти з посади він проінформував міського очільника ще 29 серпня.

За даними журналістів, подібний інцидент ставався двічі: у січні та березні цього року. Депутат міськради міста Баден-Баден намалював свастику та написав фразу «F*ck UA» на машинах з українськими номерами.

Причиною штрафу «використання символіки неконституційних організацій» та застосування інвективної лексики.