Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Свастика на номерах авто українців - німецький депутат склав повноваження

Свастика на номерах авто українців — німецький депутат склав повноваження

31 сер 2023, 20:14
999

Депутат міської ради Баден-Бадена, який писав нецензурні слова та малював свастику на українських автівках, подав у відставку.


.

За даними Spiegel, порушником виявився представник праворадикальної «Альтернативи для Німеччини» (AfD) Мартін Кюне.

Напередодні Кюне виписали штраф «за використання атрибутики антиконституційних організацій» та образу в розмірі 50-денного окладу. Звинувачення проти себе політик не прокоментував. У AfD повідомили, що про рішення піти з посади він проінформував міського очільника ще 29 серпня.

За даними журналістів, подібний інцидент ставався двічі: у січні та березні цього року. Депутат міськради міста Баден-Баден намалював свастику та написав фразу «F*ck UA» на машинах з українськими номерами.

Причиною штрафу «використання символіки неконституційних організацій» та застосування інвективної лексики.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів